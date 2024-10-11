Правоохранители начали расследование из-за смерти журналистки Рощиной

Как напоминает прокуратура, вчера, 10 октября, в СМИ была обнародована информация о смерти журналистки Рощиной, которая незаконно удерживалась Российской Федерацией.

Поэтому уголовное производство, которое было начато по факту ее исчезновения доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

"Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины", - добавляет Офис генпрокурора.

Виктория Рощина

Виктория Рощина - украинская журналистка, которая работала на hromadske, а также писала материалы для других медиа. В 2022 году была отмечена премией Международного женского медийного фонда за проявленное мужество в журналистике.

После начала полномасштабной войны с Российской Федерацией (РФ) Виктория провела 10 дней в плену россиян в Бердянске. В 2023-м она решила вернуться на временно оккупированные территории, отправившись 25 июля из Украины в Польшу. Однако уже 3 августа журналистка исчезла, перестав выходить на связь. Лишь в мае 2024 года появилась новая информация о ее судьбе - Россия признала ее задержание.