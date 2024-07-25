Правоохранители проверяют видео росСМИ, где заявлено о причастности к убийству Фарион

"Да, полиция анализирует видео и изучает его на предмет, представляет ли оно интерес для следствия", - сказала она.

Отметим, что вчера российский Telegram-канал ASTRA, позиционирующий себя как "независимое издание без цензуры", обнародовал информацию об убийстве Ирины Фарион. Сообщается, что ответственность за совершенное взяли на себя российские "национал-социалисты" движения NS/WP (National-Socialism/White Power). Публикация сопровождалась видео, на котором, как утверждается, есть момент убийства языковеда. В ролике демонстрируется отрывок на десять секунд, где слышны женские крики. На кадрах есть автомобили, которые совпадают с локацией убийства. Впрочем, пока точно не известно, было ли это видео смонтировано.

Что известно об убийстве Фарион

Напомним, что 19 июля, во Львове около 19:30 неизвестный выстрелил в языковеда Ирину Фарион, когда она возле своего дома ждала такси. Пуля попала в голову. После чего Фарион госпитализировали в критическом состоянии в больницу, где ей провели операцию и перевели в реанимацию (она находилась в глубокой мозговой коме и на искусственной вентиляции легких). Впрочем, спасти пострадавшую врачам не удалось, впоследствии медики констатировали смерть 60-летней женщины.

Правоохранители объявили о проведении специальной операции по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УКУ (умышленное убийство). Полицейские имеют несколько возможных версий убийства, среди которых общественно-политическая деятельность и личная неприязнь. Также не исключается и возможность наличия российского следа.

В деле известно о по меньшей мере одном подозреваемом, он объявлен в розыск. Его в преддверии убийства фиксировали камеры видеонаблюдений. Парень имеет нетипичную походку и яркую одежду. Сейчас, по словам президента Владимира Зеленского, задержание нападавшего контролируют лично министр внутренних дел Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк.

Добавим, что Фарион похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове. Тогда тысячи львовян пришли попрощаться с языковедом.