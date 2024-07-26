Правоохранители назвали возможные мотивы подозреваемого в убийстве Фарион

Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион, когда она ожидала такси. Пуля попала в голову женщины, ее в критическом состоянии госпитализировали.

Медики провели операцию, но спасли раненую не удалось. Ирина Фарион скончалась в больнице.

Правоохранители объявили о проведении специальной операции, а также возбудили уголовное дело, которое позже переквалифицировали в умышленное убийство. Как сообщалось, рассматриваются разные версии убийства, в том числе и причастность России. Кроме того, правоохранители проверяют видео, где сообщалось о причастности к убийству Фарион российских неонацистов.

Вчера в Днепре был задержан подозреваемый в убийстве. Это 18-летний парень. Правоохранители предполагают, что нападающий мог быть только исполнителем преступления.

Задержанному уже объявили подозрение в умышленном убийстве. Ожидается, что сегодня ему изберут меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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