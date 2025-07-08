Нетрезвый правоохранитель в Житомире устроил смертельное ДТП, погибла девушка-подросток

Сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в Житомире, работники ГБР его задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, около 1:20 ночи 7 июля 2025 года в Житомире водитель легкового авто не справился с управлением и врезался в бетонную опору. За рулем находился милиционер, который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек - 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину", - отметили в ГБР.

Известно, что в результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте. Другие пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

По результатам осмотра, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в пять раз.

Сейчас правоохранитель задержан и ему сообщено о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы.