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Нетрезвый правоохранитель в Житомире устроил смертельное ДТП, погибла девушка-подросток

Вторник 08 июля 2025 12:32
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Нетрезвый правоохранитель в Житомире устроил смертельное ДТП, погибла девушка-подросток Фото: милиционер в нетрезвом состоянии в Житомире совершил смертельное ДТП (dbr.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в Житомире, работники ГБР его задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, около 1:20 ночи 7 июля 2025 года в Житомире водитель легкового авто не справился с управлением и врезался в бетонную опору. За рулем находился милиционер, который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек - 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину", - отметили в ГБР.

Известно, что в результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте. Другие пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

По результатам осмотра, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в пять раз.

Сейчас правоохранитель задержан и ему сообщено о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Нетрезвый правоохранитель в Житомире устроил смертельное ДТП, погибла девушка-подросток

Напомним, ранее в Харькове легковое авто столкнулось с "КамАЗом". В результате погибли три человека.

Мы также писали, что в ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный из ТЦК. Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, вчера, 7 июля, в городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП - автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей.

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Житомир ГБР
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