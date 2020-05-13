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Уряд вніс COVID-19 до переліку професійних захворювань

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 15:17
Уряд вніс COVID-19 до переліку професійних захворювань
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тепер МОЗ повинен визначити перелік посад, залучених до боротьби з коронавірусом

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав проект постанови про внесення коронавірусу до переліку професійних захворювань. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, захворювання на COVID-19 внесли до переліку професійних захворювань, яким керуються при встановленні діагнозу, його зв'язку з роботою чи професією, вирішенні питань експертизи працездатності, медичної та трудової реабілітації, а також розгляді питань щодо відшкодування власником підприємства, установи чи організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків.

Тепер у Міністерства охорони здоров'я є 2 тижні для визначення переліку посад медичних та інших працівників, безпосередньо залучених до ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області на коронавірус захворіли 170 медичних працівників. Загалом в області зареєстровано 1049 випадків інфікування коронавірусом.

Крім того, у Центрі громадського здоров'я проінформували, що з початку спалаху коронавірусу в Україні захворіли на COVID-19 понад 3,2 тисячі медичних працівників. Померли від ускладнень 29 співробітників медустанов, 935 медиків - одужали.

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнимедикиКоронавірус
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