Уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій

Кабінет міністрів посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій. Згідно з рішенням, обласні військові адміністрації забезпечуватимуть виїзд дітей у разі, якщо вжито вичерпних заходів щодо розміщення їх на безпечній території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Перелік документів, на підставі яких діти з вразливих категорій перетинають кордон, розширений:
Відповідні зміни стосуються виїзду за межі України:
Також відповідно до рішення уряду, консульські установи в країнах, до яких виїхали діти з вразливих категорій, через МЗС протягом одного робочого дня інформуватимуть Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття дітей на консульській облік.
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