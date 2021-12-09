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Уряд утворив комісію розслідування смертельної ДТП з маршруткою під Черніговом

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України утворив Урядову комісії з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 грудня 2021 р. у Чернігівській області. Метою роботи комісії є встановлення причин ДТП з маршруткою, у якому загинули 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 9 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з розпорядженням, очолить комісію заступник міністра інфраструктури Мустафа-Масі Найєм.

"Урядовій комісії, утвореній згідно з цим розпорядженням, подати до 31 січня 2022 року Кабінетові міністрів України звіт про результати розслідування причин аварії", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в результаті серйозної ДТП з маршруткою під Черніговом 7 грудня загинули 13 людей.

Поліція вже затримала водія вантажівки, який міг стати винуватцем ДТП під Черніговом. Йому вручили підозру.

У прокуратурі заявили, що за результатами слідства буде надано правову оцінку усім без виключення обставинам, що призвели до ДТП.

Відзначимо, ймовірними причинами цієї ДТП є несприятливі погодні умови, слизька дорога і поганий технічний стан автобуса.

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Кабінет Міністрів України