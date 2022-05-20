Уряд Росії запустив штаб "відновлення" територій України

Уряд Російської Федерації створив спеціальний штаб по Україні. Він займатиметься питаннями "відновлення звільнених територій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

За його словами, штаб нібито працюватиме над відновленням інфраструктури, пошкодженої в ході бойових дій.

"Ми створили спеціальний штаб, куди увійшли всі зацікавлені органи", - заявив російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада готує в Енергодарі "референдум" щодо приєднання до РФ.

Також стало відомо, що окупанти в захопленій Херсонській області хочуть звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про "приєднання" регіону.

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