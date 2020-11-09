Уряд ОАЕ передав Україні експрес-тести для виявлення коронавірусу

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів передав Україні майже 240 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Передача відбулася під час зустрічі голови Служби безпеки України Івана Баканова з послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"ОАЕ розглядає Україну як важливого партнера, тому і надалі підтримуватиме її у боротьбі з коронавірусною інфекцією",- сказав Ахмед Аль-Каабі.

Після цього Баканов подякував послу та зазначив, що з їхньої сторони така допомога надається не вперше. Ці тести будуть передані в регіони України для оперативного виявлення COVID-19 у населення та належного реагування на зміни епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, раніше ОАЕ передали Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Крім того, уряд України планує закупити 2 мільйони швидких тестів на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що на нові методи діагностики COVID-19 в Україні хочуть виділити 2 млрд гривень.