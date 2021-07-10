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Уряд Гаїті просить США ввести війська після вбивства президента

Автор: Артур Родивилов

Влада Гаїті звернулася до Сполучених Штатів з проханням ввести в республіку американські війська після вбивства президента країни Жовенеля Моіза. Такий захід необхідний для захисту ключової інфраструктури республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прохання уряду передав уповноваженого з питань виборів в Гаїті Матіаса П'єра.

За останніми даними, співробітники правоохоронних органів Гаїті затримали 17 колумбійців і двох американців гаїтянського походження за підозрою в причетності до вбивства президента.

Підозрювані у вбивстві глави держави Гаїті Жовенеля Моіза зізналися в тому, що не мали на меті ліквідацію президента. Двоє з нападників заявили, що мали виконувати роль перекладачів.

Колумбія також заявила, що направить співробітників правоохоронних органів і розвідки для надання допомоги Гаїті.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.

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