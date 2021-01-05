Уряд Франції планує пришвидшити вакцинацію населення

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив про розширення, прискорення та спрощення програми COVID-вакцинації населення. На тлі критики та звинувачень в повільності вакцинації він оголосив, що Франція найближчими днями наздожене своїх сусідів.

Про це повідомляє RFI.

За словами Верана, найближчим часом буде значно збільшено кількість центрів вакцинації, а також розширено список категорій осіб, яким може бути доступна вакцина. Таким чином, до категорій тих, хто може отримати ін'єкцію препарату Pfizer/BioNTech, додалися рятувальники та соціальні працівники старші 50 років.

Він також додав, що напередодні щеплення отримали понад дві тисячі осіб і число вакцинованих буде збільшуватися "по експоненті".

Французи, які бажають зробити щеплення, незабаром зможуть записатися на вакцинацію онлайн, по телефону або через додаток з відстеження контактів із зараженими TousAntiCovid.

Зазначається, що у Німеччині, яка почала кампанію вакцинації на день раніше, першу дозу щеплення отримали вже понад 200 тисяч осіб. У Франції, за даними міністерства охорони здоров'я за 1 січня, вакцинували тільки 512 осіб.

Нагадаємо, уряд Франції не дозволить відкритися ресторанам 20 січня, як планувалося раніше. Вони будуть закритими ще декілька тижнів у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.