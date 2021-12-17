Уряд Чехії вирішив не продовжувати режим НС по коронавірусу

Новий уряд Чехії на своєму першому засіданні прийняло рішення не продовжувати режим надзвичайної ситуації (НС) щодо коронавірусу. З 26 грудня в країні скасують низку карантинних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Aktualno.
"Уряд вирішив не просити (парламент Чехії - ред.) про продовження надзвичайного стану", - заявив прем'єр-міністр Петро Фіала.
За його словами, влада стежить за ситуацією з коронавірусом, включаючи новий штам "Омікрон", і в разі погіршення ситуації уряд готовий повернутися до обговорення надзвичайного стану.
Прем'єр також додав, що з 26 грудня в країні скасують низку обмежень. Зокрема, з цієї дати у звичайному режимі запрацюють бари, кафе і ресторани.
Нагадаємо, влада Чехії запровадила з 1 березня 2022 року обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для людей старше 60 років.
Зазначимо, режим НС в Чехії влада ввела 25 листопада на 30 днів через зростання захворюваності коронавірусом.