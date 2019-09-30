В уряді заявили, що не підвищуватимуть податки 

Кабінет міністрів України не планує підвищувати податки та навантажувати бізнес додатковими виплатами. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

За його словами, шлях підвищення податкових платежів є неправильним. Держава, на переконання Гончарука, повинна створювати стимули для бізнесу та громадян.

"Ми не плануємо як збільшувати податки. Це неправильний шлях. Держава не повинна збільшувати обсяг ресурсів, які вона пропускає через себе", - сказав Гончарук.

Він додав, що перегляд оподаткування в Україні може призвести до втрати довіри інвесторів.

"Ми дійсно не плануємо підвищувати податки. Зараз у Верховній раді зареєстровано багато ініціатив, не до всіх ми маємо безпосереднє відношення. Абсолютно точно, неправильно переглядати умови оподаткування, про які була досягнута певна домовленість. Коли країна каже, що певний період часу не переглядає оподаткування, а потім робить навпаки, вона втрачає довіру", - зазначив прем'єр.

Гончарук підкреслив, що позиція нового уряду полягає в тому, що не можна переглядати "заднім числом" податки або зобовязання, які Україна на себе взяла раніше.

Нагадаємо, у нещодавно опублікованій Програмі дій Кабінету міністрів йдеться про те, що в Україні планують запровадити новий акцизний податок на товари, при виготовленні яких підприємства забруднюють довкілля викидами в атмосферу чи воду.