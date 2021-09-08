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Права власності на нерухомість і землю реєструватимуться одночасно: прийняли законопроект

Автор: Леся Панченко

Верховна рада прийняла в другому читанні в цілому законопроект щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташований (№5248).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Тепер права на нерухомість і землю будуть переходити до нового власника одночасно і без додаткових процедур оформлення.

Документ встановлює обов'язкове та одночасне оформлення переходу прав власності на земельну ділянку (без зміни цільового призначення) у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомості (житловий будинок, будівлю або споруду), розташований на ньому.

Прийнятий законопроєкт передбачає, що при купівлі нерухомості з невід'ємною земельною ділянкою - право власності передається новому власнику в момент оформлення угоди автоматично. Також і при купівлі земельної ділянки - всі розміщені на ньому споруди переходять у власність покупця.

Зазначені в законопроєкті положення не стосуються придбання квартир у багатоквартирних будинках, а також земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності.

"Це сприяє усуненню правових колізій та уніфікації процедур, пов'язаних з удосконаленням порядку одночасного переходу прав на землю в разі набуття права власності на розташований на ньому житловий будинок, будівлю або споруду", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Згідно з текстом документа, до нового власника нерухомості також переходить право на оренду цієї земельної ділянки.

Раніше РБК-Україна повідомляв, що готельний ринок оговтується від пандемії.

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