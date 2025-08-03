Без прав и за рулем: на Киевщине нетрезвый водитель сбил двух девочек

Пострадавшим - 12 и 13 лет. Обе были госпитализированы с телесными повреждениями.

По информации полиции, за рулем авто Geely находился 40-летний местный житель.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что в его крови было 2,42 промилле алкоголя.

Кроме того, оказалось, что мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Фото: На Киевщине нетрезвый водитель сбил двух детей (kv.npu.gov.ua)

Такое решение суд принял в апреле этого года. Его уже неоднократно привлекали к ответственности за управление в нетрезвом состоянии.

Полиция задержала злоумышленника в процессуальном порядке и поместила его в изолятор временного содержания.

Что грозит

Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1) и умышленное невыполнение судебного решения (ч. 1 ст. 382).

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.