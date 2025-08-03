Без прав и за рулем: на Киевщине нетрезвый водитель сбил двух девочек

В поселке Ракитное Киевской области нетрезвый водитель легковушки сбил девочек, которые шли по обочине дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Пострадавшим - 12 и 13 лет. Обе были госпитализированы с телесными повреждениями.
По информации полиции, за рулем авто Geely находился 40-летний местный житель.
Результаты медицинского освидетельствования показали, что в его крови было 2,42 промилле алкоголя.
Кроме того, оказалось, что мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет.
Такое решение суд принял в апреле этого года. Его уже неоднократно привлекали к ответственности за управление в нетрезвом состоянии.
Полиция задержала злоумышленника в процессуальном порядке и поместила его в изолятор временного содержания.
Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1) и умышленное невыполнение судебного решения (ч. 1 ст. 382).
Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что на в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.
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