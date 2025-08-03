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Без прав и за рулем: на Киевщине нетрезвый водитель сбил двух девочек

Фото: На Киевщине нетрезвый водитель сбил двух детей (kv.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В поселке Ракитное Киевской области нетрезвый водитель легковушки сбил девочек, которые шли по обочине дороги.

Пострадавшим - 12 и 13 лет. Обе были госпитализированы с телесными повреждениями.

По информации полиции, за рулем авто Geely находился 40-летний местный житель.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что в его крови было 2,42 промилле алкоголя.

Кроме того, оказалось, что мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

 
Фото: На Киевщине нетрезвый водитель сбил двух детей (kv.npu.gov.ua)

Такое решение суд принял в апреле этого года. Его уже неоднократно привлекали к ответственности за управление в нетрезвом состоянии.

Полиция задержала злоумышленника в процессуальном порядке и поместила его в изолятор временного содержания.

Что грозит

Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1) и умышленное невыполнение судебного решения (ч. 1 ст. 382).

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.

Мы также писали, что в ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный с ТЦК. Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, мы сообщали, что еще в начале января в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. Тогда в результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

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Киевская областьДТП