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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Работай над Америкой, дедуля": Медведев оскорбил Грэма после нового дедлайна Путину

Фото: Линдси Грэм и Дмитрий Медведев (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Между сенатором США Линдси Грэмом и заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым произошла публичная перепалка в соцсетях. Поводом стал новый дедлайн по перемирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации Грэма и Медведева в соцсети Х.

Заявление Медведева

Медведев назвал новый ультиматум американского президента Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину "шагом к войне" между США и РФ.

"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10... Ему следует помнить две вещи: 1. Россия это Израиль и даже Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (ред.- экс-президент США Джо Байден)", - написал он.

Ответ Линдси Грэма

Американский политик заявил, что Кремль скоро пожалеет, если не начнет переговоров.

"Тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты вскоре, к сожалению, ошибетесь. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол мирных переговоров", - отметил Грэм.

Оскорбительная реакция Медведева

На это Медведев ответил в привычной оскорбительной манере.

"Не тебе или Трампу диктовать, когда "садиться за стол мирных переговоров". Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай над Америкой сначала, дедушка", - заявил он.

 

Новый дедлайн Трампа новый дедлайн

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что он решил изменить условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у диктатора нет 50 дней на достижение мира с Украиной.

Позже американский лидер уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней.

Стоит заметить, что ранее Трамп обещал ввести против России 100% вторичные тарифы. Это прямая угроза не только для Москвы, но и для ее торговых партнеров.

Также американский лидер отмечал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.

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Дмитрий МедведевРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп