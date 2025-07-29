"Работай над Америкой, дедуля": Медведев оскорбил Грэма после нового дедлайна Путину

Между сенатором США Линдси Грэмом и заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым произошла публичная перепалка в соцсетях. Поводом стал новый дедлайн по перемирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации Грэма и Медведева в соцсети Х.

Заявление Медведева

Медведев назвал новый ультиматум американского президента Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину "шагом к войне" между США и РФ.

"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10... Ему следует помнить две вещи: 1. Россия это Израиль и даже Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (ред.- экс-президент США Джо Байден)", - написал он.

Ответ Линдси Грэма

Американский политик заявил, что Кремль скоро пожалеет, если не начнет переговоров.

"Тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты вскоре, к сожалению, ошибетесь. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол мирных переговоров", - отметил Грэм.

Оскорбительная реакция Медведева

На это Медведев ответил в привычной оскорбительной манере.

"Не тебе или Трампу диктовать, когда "садиться за стол мирных переговоров". Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай над Америкой сначала, дедушка", - заявил он.