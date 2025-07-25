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Работал на РФ: в Киеве задержали мужчину, который поджег дверь в многоэтажке (фото)

Фото: в Киеве задержали поджигателя, который поджег двери в многоэтажке (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В столице задержали мужчину, который по заданию российских спецслужб поджег дверь в тамбур одной из киевских квартир. Поджигателю грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.

Оказалось, что 34-летний мужчина, выполняя задание от россиян, облил входную дверь в тамбур одного из жителей столицы легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

"К счастью, в результате пожара никто не пострадал. За совершенное фигуранту грозит до десяти лет заключения", - добавили в полиции.

 

Правоохранители рассказали, что в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о поджоге дверей тамбура в одной из многоэтажек района. Для установления всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Полицейские выяснили, что двери тамбура ведут в квартиру мужчины, который длительное время находится за границей.

В ходе розыскных мероприятий они также установили, что причастен к поджогу - 34-летний уроженец Кировоградской области, который живет в Киеве. Последний получил предложение от вражеской спецслужбы совершать преступления на территории страны и согласился в надежде на щедрое вознаграждение.

Правоохранители задержали поджигателя по статье умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога.

"Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Россия вербует украинцев

Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ, которые готовили двойной теракт вблизи ТЦК в Николаеве.

Кроме того, военная контрразведка СБУ предотвратила серию терактов, подготовленных российским агентом на Днепропетровщине.

Также украинские правоохранители предотвратили планы России ударить по опасному грузу.

А вчера, 24 июля, стало известно, что Служба безопасности Украины сорвала попытку устроить теракт в самом центре Киева. Спецслужба задержала женщину, которая пыталась взорвать столичное кафе.

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