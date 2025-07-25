Работал на РФ: в Киеве задержали мужчину, который поджег дверь в многоэтажке (фото)

Оказалось, что 34-летний мужчина, выполняя задание от россиян, облил входную дверь в тамбур одного из жителей столицы легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

"К счастью, в результате пожара никто не пострадал. За совершенное фигуранту грозит до десяти лет заключения", - добавили в полиции.

Правоохранители рассказали, что в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о поджоге дверей тамбура в одной из многоэтажек района. Для установления всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Полицейские выяснили, что двери тамбура ведут в квартиру мужчины, который длительное время находится за границей.

В ходе розыскных мероприятий они также установили, что причастен к поджогу - 34-летний уроженец Кировоградской области, который живет в Киеве. Последний получил предложение от вражеской спецслужбы совершать преступления на территории страны и согласился в надежде на щедрое вознаграждение.

Правоохранители задержали поджигателя по статье умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога.

"Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - добавили в полиции.