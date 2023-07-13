Работает круглосуточно. Залужный показал удары украинского "Града" по оккупантам

Украинские военные продолжают наносить постоянные удары по оккупантам. Для этого они, в частности, используют реактивную систему залпового огня "Град".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.
Генерал показал видео, на котором можно увидеть работу расчета РСЗО “Град” 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
"Артиллеристы без устали работают на победу: ради родных и близких, ради мирного будущего наших детей", - подчеркнул Залужный.
Напомним, согласно последним данным, украинские военные за вчерашние сутки, 12 июля, ликвидировали 510 оккупантов. Всего убиты 236 040 вражеских солдат.
При этом с начала полномасштабной войны россияне потеряли более 4 тысяч танков и более 7 тысяч боевых бронированных машин.
Потери россиян продолжают расти на фоне контрнаступления ВСУ. Наши защитники уже добились определенных успехов на некоторых направлениях. В частности, они взяли под свой огневой контроль Бахмут.
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