Работница психоневрологического интерната Коломыи избила подопечную: подробности скандала

Что известно про избиение в интернате Коломыи

Лубинец рассказал, что в среду, 18 сентября, в его представительство в Ивано-Франковской области поступила информация о вероятном избиении работницей женского психоневрологического интерната в Коломые подопечной.

"Реакция была мгновенной - моя представительница в области Евгения Мнишенко совместно с командой немедленно выехала на место происшествия", - подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что во время посещения заведения:

были проверены условия пребывания подопечных в интернате на соблюдение прав человека

его представительница пообщалась с руководством заведения и потерпевшей

Уполномоченный по правам человека уточнил, что у потерпевшей "обнаружили большие синяки в области спины и боков".

"Как результат - случай действительно зафиксировали, вызвали работников полиции. Орган правопорядка отреагировал вовремя, открыв уголовное производство и внеся данные в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, а именно: умышленное легкое телесное повреждение", - сообщил чиновник.

В настоящее время началось досудебное расследование, обстоятельства совершения преступления выясняются.

"Администрация заведения, узнав об инциденте, приняла меры для устранения работницы, которая избила подопечную. Проводится служебное расследование", - добавил Лубинец.

В заключение он подчеркнул, что никто не должен быть подвергнут жестокому обращению или наказанию.

"А если, к сожалению, подобное случилось - сразу должна быть мгновенная реакция государственных органов, а виновные - привлечены к ответственности", - подытожил омбудсмен и добавил к публикации фотографию потерпевшей.

Публикация Лубинца (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)