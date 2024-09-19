Работница психоневрологического интерната Коломыи избила подопечную: подробности скандала

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в женском психоневрологическом интернате в городе Коломыя Ивано-Франковской области работница заведения избила подопечную.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост омбудсмена в Telegram.
Лубинец рассказал, что в среду, 18 сентября, в его представительство в Ивано-Франковской области поступила информация о вероятном избиении работницей женского психоневрологического интерната в Коломые подопечной.
"Реакция была мгновенной - моя представительница в области Евгения Мнишенко совместно с командой немедленно выехала на место происшествия", - подчеркнул омбудсмен.
Он отметил, что во время посещения заведения:
Уполномоченный по правам человека уточнил, что у потерпевшей "обнаружили большие синяки в области спины и боков".
"Как результат - случай действительно зафиксировали, вызвали работников полиции. Орган правопорядка отреагировал вовремя, открыв уголовное производство и внеся данные в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, а именно: умышленное легкое телесное повреждение", - сообщил чиновник.
В настоящее время началось досудебное расследование, обстоятельства совершения преступления выясняются.
"Администрация заведения, узнав об инциденте, приняла меры для устранения работницы, которая избила подопечную. Проводится служебное расследование", - добавил Лубинец.
В заключение он подчеркнул, что никто не должен быть подвергнут жестокому обращению или наказанию.
"А если, к сожалению, подобное случилось - сразу должна быть мгновенная реакция государственных органов, а виновные - привлечены к ответственности", - подытожил омбудсмен и добавил к публикации фотографию потерпевшей.
Публикация Лубинца (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)
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