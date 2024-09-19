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Работница психоневрологического интерната Коломыи избила подопечную: подробности скандала

Администрация заведения проводит служебное расследование (фото: facebook.com/Коломыйский-психоневрологический-интернат)
Автор: Ирина Костенко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в женском психоневрологическом интернате в городе Коломыя Ивано-Франковской области работница заведения избила подопечную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост омбудсмена в Telegram.

Что известно про избиение в интернате Коломыи

Лубинец рассказал, что в среду, 18 сентября, в его представительство в Ивано-Франковской области поступила информация о вероятном избиении работницей женского психоневрологического интерната в Коломые подопечной.

"Реакция была мгновенной - моя представительница в области Евгения Мнишенко совместно с командой немедленно выехала на место происшествия", - подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что во время посещения заведения:

  • были проверены условия пребывания подопечных в интернате на соблюдение прав человека
  • его представительница пообщалась с руководством заведения и потерпевшей

Уполномоченный по правам человека уточнил, что у потерпевшей "обнаружили большие синяки в области спины и боков".

"Как результат - случай действительно зафиксировали, вызвали работников полиции. Орган правопорядка отреагировал вовремя, открыв уголовное производство и внеся данные в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, а именно: умышленное легкое телесное повреждение", - сообщил чиновник.

В настоящее время началось досудебное расследование, обстоятельства совершения преступления выясняются.

"Администрация заведения, узнав об инциденте, приняла меры для устранения работницы, которая избила подопечную. Проводится служебное расследование", - добавил Лубинец.

В заключение он подчеркнул, что никто не должен быть подвергнут жестокому обращению или наказанию.

"А если, к сожалению, подобное случилось - сразу должна быть мгновенная реакция государственных органов, а виновные - привлечены к ответственности", - подытожил омбудсмен и добавил к публикации фотографию потерпевшей.

Публикация Лубинца (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)

Напомним, ранее мы рассказывали о расследовании в Черновицкой области избиения ребенка в центре социальной поддержки детей "Гармонія".

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КоломыяДмитрий ЛубинецИзбиение ребенка