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Работник военкомата поставлял наркотики руководителю ТЦК, избившему военного в Ровно

Фото: работник военкомата поставлял наркотики руководителю ТЦК (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Работник Ровенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки поставлял своему руководителю наркотики. Ему объявлено подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДБР.

Как выяснили следователи, подозреваемый систематически поставлял разные дозы амфетамина руководителю ТЦК или оставлял так называемые "закладки". Мужчина не получал деньги за психотропы, а таким образом пытался угодить шефу. В будущем он рассчитывал на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьере.

Для сокрытия своей деятельности в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга – по придуманным кличкам.

Ему объявлено подозрение в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Скандал с военкомом в Ровенской области

В июле 2023 года правоохранители задержали руководителя Ровенского областного военкомата Сергея Луцюка и главу районного территориального центра комплектования. Они причастны к избиению подчиненного.

Кроме того, у районного военкома обнаружили 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином. Также нашли орудие для употребления наркотиков.

Суд 28 июля арестовал главного военкома Ровенской области Сергея Луцюка. Правоохранители считают его причастным к избиению военного.

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