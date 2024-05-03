Пранкеры, вероятно, взломали телефон сенатора Линдси Грэма, ФБР начало расследование

По словам политика, он получил сообщение от кого-то, выдававшего себя за лидера сенатского большинства Чака Шумера. После прочтения сообщения Грэм потярел доступ к телефону.

"Я думал, что получил сообщение от Шумера. Но оказалось, что сообщение было не его. И далее мой телефон замолчал. Очевидно, его взломали", - заявил Грэм во время панельной дискуссии о правилах искусственного интеллекта на The Hill and Valley Forum.

В офисе Грэма не уточнили, был ли это звонок, или текстовое сообщение, которое привело к проблемам с его телефоном. В его офисе также отказались сообщить, какой у него телефон, но добавили, что за происшествием могут стоять пранкеры.

Телефоны законодателей ранее подвергались нападениям, а в марте Министерство финансов запретило компанию, разрабатывающую программное обеспечение, которое может превратить телефон в устройство для слежения. Согласно отчету Amnesty International, программное обеспечение было использовано против члена палаты представителей Майкла Маккола и сенатора Джона Хувена.