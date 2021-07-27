Практично без шансів для суперників: букмекери назвали фаворитів ігрового дня в ЛЧ​​​​​​​

"Омонія" (Кіпр) - "Динамо З" (Хорватія)

(0:2 перший матч)

Початок -1 9:00

У першому матчі "Динамо" в домашніх стінах здобуло досить впевнену перемогу 2:0. Правда, голи забити вдалося лише в другій половині. Тепер протистояння переїжджає на Кіпр. На сам другий матч букмекери не настільки категоричні, як на загальний результат - на перемогу "Омонії" дають коефіцієнт 3.65, на "Динамо" - 2.03, на нічию - 3.55. А ось в тому, що далі пройде саме Хорватська команда практично не сумніваються - коефіцієнт на це 1.03, тоді на "Омонію" 13.00.

"Флора" (Естонія) - "Легія "(Польща)

(1:2 перший матч)

Початок - 19:00

Естонський клуб у першому матчі до останнього сподівався на нічию, проте поляки здобули перемогу вже в компенсований час - на 90+1 хвилині забив Лопес. І хоча навіть такий результат залишає шанси на прохід далі для "Флори", зробити це буде вкрай складно. У всякому разі, в цьому впевнені букмекери, які на це дають коефіцієнт 6.70, тоді як на вихід до третього раунду ЛЧ "Легії" - 1.11. В цілому на результат другого поєдинку коефіцієнти наступні: перемога "Легії" - 1.75, перемога "Флори" - 4.60, нічия - 3.80.

ГІК (Фінляндія) - "Мальме" (Швеція)

(1:2 перший матч)

Початок - 19:00

Тут, мабуть, збереглася найбільша інтрига цього ігрового дня. Правда, букмекери все одно оцінюють загальні шанси на прохід далі ГІКа не дуже високо - коефіцієнт на це 5.10, тоді як на "Мальме" 1.17. А ось на другий матч інтрига зберігається: перемога "Мальме" 2.15, перемога ГІКа 3.35, нічия 3.45.

"Жальгіріс" (Литва) - "Ференцварош" (Угорщина)

(0:2 перший матч)

Початок - 20:00

У проході колишньої команди українського наставника Сергія Реброва - "Ференцвароша", букмекери абсолютно не сумніваються - на це коефіцієнт лише 1.02, тоді як на успіх "Жальгіріса" 14.50. Але на другий матч, хоч і невеликі, але залишають шанси і для "Жальгіріса" відсвяткувати локальну перемогу - 4.20, нічия - 3.80, перемога "Ференцвароша" - 1.82.