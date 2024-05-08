Прадеда убили нацисты, внука – россияне. Как война забрала у семьи Мединских двух Максимов

Вторая мировая унесла миллионы жизней. По разным оценкам, в войне погибли от 8 до 10 миллионов украинцев. Это почти четверть населения страны того времени. День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой Украине отмечается в условиях продолжающейся войны, когда свои жизни за нас отдают уже современные герои.

Киевлянин Юрий Мединский потерял во Второй мировой отца, а во время вторжения России в 2022-м – внука. РБК-Украина встретилось с ним, чтобы поговорить о том, как пересекаются судьбы двух войн.

Три года под немецкой оккупацией

87-летний Юрий Мединский приходит на встречу в вышиванке. "Слава Украине", – громко здоровается еще издалека. Из-за возраста ходить мужчине сложно, его под руку ведет внучка Оксана. Присев на скамейку, дедушка сразу раскладывает перед нами фото, которые очень бережет. Первыми достает два больших портрета – черно-белое фото его отца Максима, погибшего под конец Второй мировой в Польше. И внука, потерявшего жизнь, защищая Украину в 2022-м.

"Их портреты висят у меня дома рядом. Я каждый день с ними здороваюсь. Обоих зовут Максим: дети назвали внука в честь прадеда", – говорит дедушка со слезами на глазах.

Вторую мировую Юрий помнит хорошо, хотя застал войну еще маленьким мальчиком. Всей семьей они пробыли в селе Винницкой области под немецкой оккупацией три года.

"Мне было четыре, когда наши войска отступали в 1941-м. Через село проходила дорога на Жмеринку, наш дом стоял у самой дороги. Солдаты шли медленно, очень уставшие, все в пыли. Тогда всем показалось, что сейчас произойдет что-то плохое", – вспоминает Юрий Максимович.

Фото: Юрий Мединский потерял во Второй мировой отца, а в современной войне – внука (Виталий Носач/РБК-Украина)

Семья тоже решила, что нужно уехать. Им выдали из колхоза пару лошадей и телегу. Они сложили вещи, привязали свою корову и уехали. Но за 20 километров от Винницы их встретили солдаты и настойчиво просили разворачиваться, потому что где-то недалеко уже были немцы. Выхода не было – пришлось вернуться. Вскоре в их село вошли оккупанты.

Работу местных колхозов немцы решили не отменять: прислали мужчину из Западной Украины, чтобы тот контролировал, как работают местные. Увидели, что у отца Юрия было профильное образование и заставили работать агрономом.

"Всех привлекали к тяжелой работе. А тех, кто падал от усталости или не мог работать, вызывали в сельский совет. Там были вложены деревянные доски. На них клали человека и избивали. Правда, никого не расстреливали. Слышал об одном случае, когда расстреляли девушку. Говорят, она была в партизанском отряде. У нас немцы разрушили пасеку: посреди зимы пришли и разбили все ульи. Пчелы погибли. А оккупанты забрали весь мед", – говорит мужчина.

Однажды немцы вошли во двор Мединских и застрелили их свинью. Она вот-вот должна была родить поросят.

"Они ее забрали и съели. Не представляю, как это можно было, прямо с поросятами в утробе. Просто ужасно! А соседи услышали выстрелы и подумали – все это конец: расстреляли моего отца. Они через забор увидели кровь у нас во дворе", – вспоминает собеседник.

Фото: Семья Мединских до начала Второй мировой (Виталий Носач/РБК-Украина)

Когда-то отца Юрия действительно чуть не застрелили. Зимой, на новый год, оккупанты устроили в помещении школы празднование. К утру немцы проснулись с криками "партизан!", разбудив всех в соседних домах. Ворвались к Мединским. Один из военных поднял автомат и выстрелил. Пуля прошла над головой отца Юрия, от попадания по стене пошла трещина. Дети с мамой успели выбежать из дома и скрылись за хлевом. Просидели в рубашках прямо на снегу, пока их не вытащили.

Во время оккупации были и те, кто относился человечно. Когда нечего было есть, кто-то из немцев пришел к бабушке Юрия и высыпал на стол целый пакет белых сухарей. Дети из соседних дворов часто играли вместе, и иногда немцы усаживали детей на деревянный прилавок, давали им конфеты и фотографировали.

"Слышал, вроде они присылали фото домой в Германию. Если так, тогда наверное в какой-то семье сохранилось мое детское фото. Хотя у кого и где – я не знаю. И уже не узнаю никогда", – говорит Юрий.

Искал могилу отца почти 30 лет

20 марта 1944 года войска первого Украинского фронта вошли в пригород Винницы. Множество зданий было подорвано, промышленность региона практически полностью была разрушена. Несмотря на потери, люди взялись за восстановление. Так случилось, что Винницу захватывала 19-20 июля 4-я горно-пехотная дивизия немцев, и она же отступала из города 19-20 марта 1944-го.

Фото: Юрий Мединский тщательно собирает все сведения о своих предках (Виталий Носач/РБК-Украина)

Но война продолжалась дальше, и Максим Мединский ушел на фронт. Юрий с мамой пошли его провожать: они тогда еще не знали, что видят отца в последний раз. Он погиб 24 марта 1945 года в Польше. Шли годы, Юрий рос и все больше хотел найти место, где похоронили отца.

"Уже при независимой Украине слышал радиопередачи к 9 мая, где упоминали и отца, – говорит Юрий, – Моя ошибка была в том, что я эти передачи не записал. Там говорили, что в боях в Польше убили их командира, отец взял командование на себя и они отразили наступление нацистов. Отца наградили орденом "Красной звезды".

Во времена СССР Юрий Мединский почти закончил горный техникум в Таллинне, с 4 курса пошел служить в армию. Поступил во Львовское военно-политическое училище. Служил начальником клуба полка. Впоследствии ему предложили перейти на преподавательскую работу, рассказывает сын Юрия Сергей Мединский.

"Отец согласился ради этого перевестись в дальний гарнизон в Сибирь. Мы там прожили с 1968 по 1975 годы. Потом служил преподавателем в Ставрополе в военном училище, защитил диссертацию. В 1985-м с большим трудом перевелся в Киев, позже ушел на пенсию. Работал в автодорожном институте, участвовал в работе Союза офицеров Украины, упорядочил книгу о движении украинских офицеров. Написал и издал книгу о первом командующем ВМС независимой Украины. Занимал должность заместителя главы Украинского казачества. Упорядочил и редактировал газету "Оптимист", – вспоминает мужчина.

Фото: Сын Юрия Сергей работал военным журналистом, редактором дивизионной газеты (Виталий Носач/РБК-Украина)

Все это время Юрий не оставлял поиски информации об отце. На это ушло 27 лет. Он ездил в Польшу, Чехию. Искал в архивах, спрашивал людей. Наконец, с помощью Красного Креста удалось выяснить место захоронения. Он погиб вблизи села Пельгжимовицы Силезского воеводства, а похоронен в братской могиле возле города Пщина.

Юрий Максимович при первой возможности туда поехал. Местные встретили его очень тепло. Оказалось, что священник знал в деталях бои между советской и немецкой армиями на этих землях и где похоронены военные. А в местной администрации ему быстро отыскали личное дело отца. По его просьбе поляки сделали надпись на памятнике. Юрий приезжал туда еще дважды. Посадил калину – в честь тех, кто отдал жизнь за Украину.

Важно сохранить хотя бы какие-то истории о живших тогда родственниках, считает Юрий Мединский. В знак уважения к ним.

Внук погиб на Харьковщине

Внук Юрия, Максим Мединский, очень похож на прадедушку. "Вот на этом фото особенно видно, что похожи", – указывает на два портрета на скамейке дедушка. Но больше всего ему внук напоминает отца тем, что оба были порядочными и честными.

В 1930-х во время волны сталинских репрессий Максим Мединский отказался ставить подпись на доносах против односельчан. Говорил, что нужно не сдавать своих. Такие же взгляды были и у внука – всюду по жизни добивался справедливости. И как его прадед, спустя 70 лет стал на защиту Родины. Максим ушел на войну добровольцем еще в 2014 году. Через год вернулся. Женился, у них с женой Татьяной родилась дочь Алиса.

Фото: Максим вернулся с войны и женился. У пары родилась дочь Алиса. В 2022 году снова ушел на фронт (из личного архива)

"Макс – это просто самый лучший человек. Он был лучшим мужем, отцом, сыном, братом, внуком. Как только нужна была любая помощь, он моментально появлялся и помогал", – вспоминает сестра Максима Оксана.

Они всю жизнь с братом были очень близки. Оксана на 8 лет младше, но разница в возрасте не мешала брату и сестре иметь общие интересы.

Фото: Максим с сестрой Оксаной были очень близки с самого детства (из личного архива)

"Он дважды в год забирал меня на каникулы к себе в университетское общежитие, и я проводила время с ним и его друзьями. Он меня фактически воспитал! То, как я сейчас отношусь к разным ситуациям в жизни – это благодаря ему. Так и с хобби. Начала кататься на мотоцикле благодаря брату. Он увлекался парашютным спортом. И я прыгнула с парашютом, когда мне было всего 16. Дальше этим не занималась, а вот у брата было больше 50 прыжков", – говорит девушка.

Фото: У Оксаны и Максима было много общих интересов (из личного архива)

Максим учился в университете Шевченко, работал журналистом, коммуникационщиком в центре исследования энергетики, Министерстве инфраструктуры.

Когда началось полномасштабное вторжение, не ждал повестки и стал добровольцем во второй раз. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Весной 2022-го его подразделение находилось в селе Курулька Изюмского района Харьковщины.

22 марта Максиму исполнилось 33. А 29 апреля был сильный артобстрел их позиций. Военные в окопах в перерыве между атаками врага делали перекличку. Пока россияне перезаряжались, они по очереди докладывали, живы ли. Дошел черед до Максима, но он не ответил. Сослуживцы подошли и увидели, что осколок попал ему в голову.

Фото: Юрий Мединский на могиле у внука Максима (Сергей Мединский)

Похоронили Максима в Ксаверовке, родном селе его жены на Киевщине. Он посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого за личное мужество и орденом "За мужество" ІІІ степени за вклад в украинскую журналистику.

"Сейчас, в эти дни, мы ничего не празднуем. Мы отмечаем, и помним. Ведь теперь у нас на небе два ангела-хранителя", – говорит Юрий Максимович.