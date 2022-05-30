Позивний "Бандит". Строковик з Нацгвардії збив вже три російські літаки

Військовослужбовець Національної гвардії України з позивним "Бандит" збив три російські літаки за останні півтора місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.
Повідомляється, що цей строковик служить в Запорізькій області. За півтора місяці він збив три російські літаки з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Черговий бойовий штурмовик СУ-25 "Грач" він збив 29 травня.
"Я збив не "вже" три літаки, як то кажуть, а ще тільки три літаки і буду знищувати їх до тих пір, поки буде потрібно - до самої нашої перемоги!"- зазначає нацгвардієць.
Нагадаємо, в березні стало відомо про те, що мобілізований співробітник "Укрпошти" збив російський літак теж з ПЗРК.
Зазначимо, з початку російського вторгнення в українському медіа-просторі культивувався образ непереможного пілота, якого назвали "Привидом Києва". Пізніше з'ясувалося, що це збірний образ українських асів.
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