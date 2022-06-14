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Позиція Туреччини у війні РФ проти України: експерт відповів, чи варто критикувати Анкару

Фото: Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Якщо Україні й критикувати турецьку владу за її дії по відношенню війни, яку розв'язала проти нашої держави Росія, то робити це секторально і з конкретною метою. Бо Анкара змогла зайняти дуже зручну позицію "над сутичкою".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Особливий партнер. Яку роль Туреччина відіграє в російсько-українській війні".

Як пояснив виданню експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса, за сам факт торгівлі з Росією немає сенсу критикувати, а ось за те, що Туреччина приймає або пропускає через себе вкрадене зерно - так.

"Те саме стосується допомоги в обході санкцій, про це теж потрібно з турками говорити, якщо не виходить непублічно, то виносити на публіку. Туреччина нічого не робитиме просто тому, що її критикують - якщо все НАТО не може переконати їх прийняти Швецію та Фінляндію, то що ми можемо в цьому плані", - вважає Куса.

За його словами, від початку масштабної війни в Україні Туреччина зайняла таку позицію, що дозволяє їй продавлювати свої послуги як посередника, виправдовувати відсутність санкцій проти РФ, підтримувати відносини і з Києвом, і з Москвою тощо.

"Туреччина, користуючись фоном, який створила Україна, намагається просунутися за тими кризовими напрямами, за якими вона б не зрушила у мирний час. Користується послабленням США та РФ, їхньою зайнятістю Україною, щоб просунутися в Сирії. Тим, що НАТО має демонструвати солідарність - щоб просунути інтереси щодо Греції. Тим, що НАТО захотіло швидко прийняти Швецію та Фінляндію - щоб вирішити питання щодо курдів. Це все підпорядковано одній логіці - вичавити максимум із цієї ситуації для посилення своїх позицій", - пояснює експерт.

Нагадаємо, впродовж повномасштабної російської агресії Туреччина пропонує своє посередництво у мирних переговорах між Україною та РФ, а також у питаннях розблокування українського зерна.

Так, нещодавно турецький президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові переговори з лідером України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним щодо українського зерна.

Додамо, що Туреччина також запропонувала РФ зустріч з Україною та ООН щодо експорту зерна.

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