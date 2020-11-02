Позиція уряду у справі "Мотор Січі" має ознаки слабкості, - Розенко

Заява міністра закордонних справ України та віце-прем'єра з євроінтеграції Дмитра Кулеби про неможливість врегулювання конфлікту з китайськими інвесторами ПАТ "Мотор Січ" через "токсичність" ситуації і відсутність бажаючих її "розрулити" виглядає дивно.

Про це заявив екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Політик переконаний, що така позиція високопоставленої офіційної особи з українського уряду, являє собою визнання некомпетентності як МЗС, так і всього Кабміну в питаннях зовнішньої політики і відносин з іноземними інвесторами.

"Українська влада настільки слабка і безпорадна, що навіть не може просто слідувати букві закону - дати завершитися законній комерційній угоді приватних компаній. Така позиція української влади - це поведінка хлопчиська "воно саме!", який намагається ухилитися від відповідальності. А вона рано чи пізно прийде - питання на 3,5 мільярда доларів, які китайці вимагають від нашої держави свого відшкодування шкоди, просто так не забудуть", - говорить він.

Екс-віце-прем'єр нагадав, що покупка акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була законною інвестиційною угодою.

"На момент її здійснення і досі немає ніяких законних обмежень вільного обігу цінних паперів. "Мотор Січ" є приватним підприємством з 90-х, держава виключила "Мотор Січ" з переліку стратегічних підприємств і відсторонило від держпрограм в авіагалузі, і готова купувати винищувачі за кордоном. Україна кинула "Мотор Січ" напризволяще, навіть не забезпечивши їй підтримку державними замовленнями", - розповідає Розенко.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ІА "Інтерфакс-Україна" Дмитро Кулеба сказав, що історія про "Мотор Січ" вже стала токсичною, але вона деполітизована, тобто не є предметом регулярних консультацій або розмов між китайським і українським МЗС.

"Там є приватний інвестор, він вклав гроші, привернув приватного українського інвестора, і тепер бореться за свою інвестицію. Ця історія стала настільки складною і токсичною, що я, якщо чесно, не знаю нікого, хто б реально хотів її розрулювати", - додав він.

Як відомо, 4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січ" звернулися до українського Міністерства юстиції з Notice of Investment Dispute - документом про намір звернутися в міжнародний арбітраж для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів у разі, якщо спірна ситуація не буде врегульована в процесі переговорів в рамках спеціальної комісії за участю всіх зацікавлених сторін.