Позицій фракцій щодо голосування за склад ЦВК досі немає, - Парубій

Спікер підкреслив, що винесе питання на розгляд, коли побачить наявність його підтримки у 226 голосів

Фракції парламенту досі не знайшли спільну позицію стосовно питання голосування за оновлення складу Центральної виборчої комісії. Про це повідомив голова Верховної ради під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Особисто голова ВР підтримує оновлення Центрвиборчкому.

"Ви знаєте мою позицію, щоб був оновлений склад ЦВК. Але, як я чесно наголошую, у мене немає кнопки "226". Тому мені доводиться опиратись на рішення фракцій. Станом на сьогодні в мене немає зміни позицій фракцій щодо голосування по ЦВК. Якщо тільки я отримаю іншу позицію, я повідомлю про це", - заявив Парубій.

Він запевнив, що як тільки побачить наявність 226 голосів для прийняття рішення по ЦВК, рекомендуватиме розглянути оновлення складу комісії.

"Йдуть консультації фракцій. Як тільки я побачу, що для прийняття цього рішення є 226 голосів і більше, я буду рекомендувати питання на розгляд. Якщо не буде порозуміння між фракціями, звичайно, це питання не буде на розгляді. Для обрання ЦВК у залі має бути більшість", - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, як повідомлялося у матеріалі РБК-Україна "Біг по колу і провалився бойкот: як Рада намагається оновити склад ЦВК" повідомлялося, що у Раді обговорюють збільшення складу ЦВК до 16 членів.