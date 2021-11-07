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На позиції ЗСУ окупанти скидають з безпілотників гранати. Один БПЛА був збитий

Автор: Анастасія Рокитна

Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних сил України. У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення української делегації в ТКГ.

Вчора бойовики використовували безпілотник на напрямку н.п. Болотене (22 км на північний схід від Луганська). Один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

Сьогодні: на напрямках Саханка - Водяне, Пікузи - Гнутове використали ще два.

"Українська делегація зазаначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20 р., які системно та грубо порушують окупаційні війська", - йдеться у заяві.

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