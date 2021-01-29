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Літнім німцям рекомендували не вакцинуватися AstraZeneca

Берлін, П'ятниця 29 січня 2021 06:21
Літнім німцям рекомендували не вакцинуватися AstraZeneca
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Постійний комітет з вакцинації (Stiko) Інституту вірусології імені Роберта Коха в Німеччині рекомендує використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену компанією AstraZeneca, тільки для вакцинації людей від 18 до 64 років. У AstraZeneca розкритикували висновки Stiko.

Про це повідомляє Die Welt з посиланням на заяву комітету.

Експерти пояснили свою рекомендацію тим, що на цей час недостатньо даних для оцінки ефективності препарату для людей старше 65 років.

Німецькі ЗМІ раніше писали, що вакцина призводить до появи антитіл менш ніж у 10% людей старше 65 років.

12 січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію вакцини AstraZeneca від коронавірусу нового типу. До цього для використання на території Євросоюзу були схвалені дві вакцини від коронавірусу, одна з яких була розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, друга - компанією Moderna.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить постачання COVID-вакцини в ЄС у першому кварталі 2021 року. У відповідь на це в ЄС компанії пригрозили судом.

Пізніше єврокомісар Кіріакідес звинуватила компанію AstraZeneca у безвідповідальності через зрив постачання COVID-вакцини в країни Євросоюзу.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про можливі постачання вакцини Pfizer в лютому. Дана вакцина може потрапити в Україну за механізмом COVAX.

Раніше також стало відомо, що у Норвегії померли 13 людей після вакцинації препаратом Pfizer.

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