Літній одесит вбив трьох сусідів по комунальній квартирі

В Одесі 78-річний громадянин ножем позбавив життя трьох сусідів по комунальній квартирі. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

За даними поліцейських, жертвами вбивства стали 67-річна жінка та її 46-річні донька та зять.

Як повідомили в прес-службі, розправившись з обома жінками вбивця з ножем накинувся на чоловіка, проте останньому вдалося вирватись з рук вбивці та вибігти у двір будинку, аби покликати на допомогу.

Правопорушника було затримано. Своєї причетності до вбивства не заперечував не став та пояснив, що свій намір виношував більше року. Саме в такий спосіб він вирішив поквитатись із сусідами, яких тривалий час підозрював у викраденні чималої суми грошей та цінностей із власної квартири, повідомили в прес-службі.

На теперішній час фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст.115 (Вмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в червні в Одесі під час інспекції пляжів орендарі "Отради" напали на депутата і журналістку. В ході депутатської інспекції міських пляжів співвласник наставив заряджений автомат на людей, які зайшли на його територію.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесі іноземець влаштував на пляжі стрілянину по порожнім металевим банкам.