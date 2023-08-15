Пожары, жертвы, попадания в детсад и дома: что известно о ракетном ударе по городам Украины

Львов и область

Во Львове обломки сбитых вражеских ракет повредили многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, в результате чего произошел пожар.

"Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Кроме того, дома также были повреждены в Суховоле и Ставчанах. В последнем повреждено 10 зданий.

По последним данным, представленным мэром Львова Андреем Садовым, количество пострадавших составило четыре человека.

Небольшие возгорания были и в других частях города, но их быстро потушили.

В одном из гипермаркетов Львова из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Поступала информация о повреждении транспортных средств.

"К сожалению, много вреда. Ракета прилетела во двор детского сада. Повреждено более ста жилищ, выбито более 500 окон, разрушен детский сад. 4 человека получают медицинскую помощь", - сообщил мэр Львова.

Во Львове временно перекрыли улицу Ряшевскую. Также внесли изменения в схему движения общественного транспорта, а именно троллейбусов 23 и 30, а также автобусов 14, 21 и 92.

Луцк

В результате российской атаки в Луцке было сообщено о попадании по одному из предприятий города.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако уже утром председатель Волынской ОВ Юрий Погуляйко заявил, что в результате попадания есть жертвы.

"По состоянию на данный момент погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице", - написал он в Telegram.

Днепр

Этой ночью во время воздушного боя в небе на Днепропетровской областью силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 7 крылатых ракет Х-101/555, сообщил глава ОВА Сергей Лысак утром.

В то же время в Днепре был в "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

Чиновник уточнил, что 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, а 70-летнего мужчину госпитализировали - он в состоянии средней тяжести.

"Пожар в общей сложности охватил более 800 кв м. Его локализовали", - отметил глава ОВА.

Черкасская область, Смела

В Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая - территориюи медучреждения.

"Под утро враг нанес ракетные удары по нашей Черкасщине... К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В результате атаки были повреждены сети водо- и теплоснабжения, и часть города осталась без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.

Ночные ракетные удары по городам Украины 15 августа

Этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога, которая охватила практически всю территорию страны. Она связана с российской ракетной атакой. Так, в Воздушных силах заявляли, в частности, о пусках врагом крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Позже военные заявили также о пусках ракет россиянами по Украине из района Миллерово авиацией Ту-22 М3.

В разных городах прозвучали взрывы, в частности во Львове, Луцке, Хмельницком, Днепре, Запорожье, а также в Славянске и Краматорске.

Последствия российских ударов во Львове, Луцке и Днепре 15 августа - в материале РБК-Украина.