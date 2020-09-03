При пожежі у київській висотці загинув чоловік, ще одного вдалося врятувати

Під час пожежі в київській багатоповерхівці в районі посольства США в Україні загинула одна людина. Господаря згорілої квартири вдалося врятувати.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Повідомляється, що в Шевченківському районі триває гасіння пожежі в 25-поверховому будинку на вулиці Сікорського. Пожежа виникла у квартирі на 24 поверсі, до гасіння залучено 43 рятувальників та 11 пожежних машин.

Також повідомляється, що о 18:03 пожежу вдалося локалізувати. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. Ще одну людину - господаря квартири - вдалося врятувати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про пожежу в багатоповерхівці біля посольства США. У столичному управлінні ДСНС повідомили, що пожежні машини не могли дістатися до місця через затори та запарковані вулиці. А з вікна квартири, де сталася пожежа, виліз чоловік і стояв на кондиціонері.

Напередодні в Києві на Печерську горів житловий комплекс. Пожежа виникла на 34-му поверсі будинку під час проведення ремонтних робіт, у результаті неї постраждалих не було.