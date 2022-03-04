Пожежу та загрозу вибуху на ЗАЕС розслідують як екоцид та теракт, - Генпрокуратура

"Цієї ночі збройні сили РФ напали на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Це найбільша АЕС в Європі і шоста в світі. Ворожі обстріли викликали пожежу і загрозу ядерного вибуху, наслідком якого може стати екологічна катастрофа світового масштабу", - сказано в повідомленні.

Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України розпочали розслідування за фактом вчинення екоциду та терористичного акту (ч.2 ст. 28, ст. 441 та ч. 2 ст. 258 КК України).

Міжнародне право забороняє військове або будь-яке вороже використання засобів впливу на природне середовище.

Згідно з Женевськими конвенціями, установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби і атомні електростанції - не повинні ставати об'єктами нападу. Втім, агресор, який не гребує обстрілом житлових масивів, шкіл, садочків, лікарень і майже щодня вдається до атак на об'єкти підвищеної небезпеки.

"У перший же день війни російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Поки вони незаконно утримують персонал ЧАЕС. Через пересування ворожої важкої техніки порушено верхній шар ґрунту на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. У повітря піднявся радіоактивний пил", - сказано в повідомленні.

За даними автоматизованої системи радіаційного контролю, в зоні відчуження показники збільшилися від 4,6 до 15,7 рази в порівнянні з середньорічними.

В результаті обстрілу території пункту поховання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон" в м.Києві була виведена з ладу автоматизована система радіаційного моніторингу.

Крім цього, агресор скоїв умисний напад і обстріл нафтобази в с.Крячки Васильківської громади Київської області. Пожежа на ньому призвела до масового забруднення атмосфери шкідливими речовинами і забруднення землі бензапіреном з попаданням в підземні води.



За інформацією Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України екологічний збиток від цієї пожежі становить 810 млрд грн. Також збройні сили РФ обстріляли і спричинили пожежі на нафтобазах в м.Охтирка Сумської області та в м. Чернігові.

За всіма цими фактами розпочато кримінальні провадження. Організовано проведення слідчих дій щодо фіксації злочинів та їх наслідків.