Пожежа у США: з'явилися нові подробиці

В результаті пожежі на причалі в американському штаті Алабама загинули щонайменше вісім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Як повідомляється, на човнові причалі Jackson County Park на березі річки Теннессі були пришвартовані як прогулянкові човни, так і суду, що використовувалися для житла. В результаті пожежі, за попередніми даними, згоріли 35 судів.

"У даний момент ми можемо підтвердити загибель восьми людей. Основне завдання в тому, щоб визначити, скільки людей знаходилося на борту човнів. Це складно, оскільки багато приходили і йшли з території човнового причалу, і немає інформації про те, хто де знаходився", - заявив начальник міської пожежної охорони Джіан Ніклаус.

Нагадаємо, 27 січня почалася пожежа на стоянці для судів в окрузі Джексон. В результаті пожежі були госпіталізовані семеро людей, ще семеро зникли безвісти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 січня у Каліфорнії сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинув знаменитий баскетболіст, дворазовий олімпійський чемпіон, п'ятиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Кобі Брайант. Крім нього на борту вертольота перебувало чотири людини - всі загинули.

Крім того, на авіабудівному заводі Beechcraft в місті Уічіто (штат Канзас) стався вибух. Глава медичної служби округу Седжвік Джон Галлахер повідомив, що 11 осіб після події доставили в лікарню, ще чотирьом надали допомогу на місці. Один з постраждалих отримав серйозні травми.