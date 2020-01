Пожежа у США: з'явилися нові подробиці

В результаті пожежі згоріли 35 суден

В результаті пожежі на причалі в американському штаті Алабама загинули щонайменше вісім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Як повідомляється, на човнові причалі Jackson County Park на березі річки Теннессі були пришвартовані як прогулянкові човни, так і суду, що використовувалися для житла. В результаті пожежі, за попередніми даними, згоріли 35 судів.

"У даний момент ми можемо підтвердити загибель восьми людей. Основне завдання в тому, щоб визначити, скільки людей знаходилося на борту човнів. Це складно, оскільки багато приходили і йшли з території човнового причалу, і немає інформації про те, хто де знаходився", - заявив начальник міської пожежної охорони Джіан Ніклаус.

