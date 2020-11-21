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Пожежа на шахті в окупованому Донецьку: знайдені тіла загиблих

Автор: РБК-Україна

В окупованому Донецьку рятувальники знайшли і підняли на поверхню тіла чотирьох зниклих безвісти гірників на шахті імені Скочинського. Тіло одного з гірників виявили близько 1:45.

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Про це повідомляють підконтрольні окупаційним силам ЗМІ.

Гірника виявили у допоміжному ходку №2 п'ятої західної лави у місці сполучення з магістральним західним штреком. О 5:15 обгоріле тіло було піднято на поверхню.

В цей же день знайшли тіла ще трьох гірників. На шахті продовжують ліквідовувати наслідки аварії.

Нагадаємо, 17 листопада на шахті імені Скочинського сталася пожежа. В шахті працювало 26 гірників, 22 з них вдалось підняти на поверхню.

Зазначимо, шахта імені Скочинського вважається небезпечною, бо на ній розробка пластів ускладнена унікальними за небезпеки геологічними умовами. Останньою значною аварією тут був викид метану, в результаті якого загинули сім осіб у квітні 2014 року, коли Донецьк ще був підконтрольний владі.

У червні 2010 року на шахті в результаті раптового викиду метану загинули п'ять гірників, 17 були госпіталізовані. А 8 червня 2009 року у схожій аварії загинули 13 осіб і ще 30 постраждали.

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