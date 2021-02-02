Пожежа в Первомайську: з'явилося відео зсередини "Епіцентру"

Коли в будівельному супермаркеті "Епіцентр" в Первомайську сталося займання, то спрацювала пожежна сигналізація. У мережі вже оприлюднили відео зсередини закладу у перші хвилини пожежі.

Про це РБК-Україна розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

"Сигналізація спрацювала. Було оповіщення. Є відео, на якому чутно як лунає сигналізація та видно нападника, як він бігає з сокирою", - сказали в прес-службі рятувальників.

РБК-Україна знайшло це відео. На ньому дійсно видно палія, а також зафіксовано як працівники закладу намагаються загасити вогонь.

Крім того, у місті зараз спостерігаються проблеми з електропостачанням, однак в ДСНС не знають, чи пов'язано це з сьогоднішньою пожежею.

Нагадаємо, сьогодні в Первомайську чоловік влаштував підпал в "Епіцентрі". В результаті пожежі ніхто не постраждав. Працівників та відвідувачів закладу оперативно евакуювали.

Як розповіли у поліції, чоловік прийшов з сокирою в "Епіцентр" та напав на охоронця, після чого влаштував підпал та спробував втекти. Чоловіка затримали охоронці, двох з них нападник поранив сокирою.

Додамо, палію "Епіцентра" в Первомайську тепер загрожує довічне ув'язнення. Дії чоловіка кваліфікували за двома статтями.