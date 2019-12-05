Пожежа в Одесі та затримання члена партії "Єдина Росія": новини за 4 грудня

Колаж РБК-Україна

У коледжі в Одесі сталася велика пожежа, президент РФ Володимир Путін відкинув умови України для транзиту газу, СБУ затримала члена партії "Єдина Росія". Детальніше про те, що сталося у середу, 4 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Пожежа в Одесі: є жертви, постраждалі та зниклі

Пожежа в Одесі в коледжі на вулиці Троїцькій виникла вранці у середу, 4 грудня.

В результаті пожежі загинула 17-річна студентка коледжу. Крім неї постраждали як мінімум 28 людей. Повідомляється про 15 зниклих в результаті пожежі, вони не виходять на зв’язок.

Путін відкинув умови України для транзиту газу

Президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови Києва для транзиту російського газу в Європу з 1 січня 2020 року. Про це президент РФ Володимир Путін заявив після переговорів з президентом Республіки Сербія Олександром Вучичем в Москві.

При цьому він заявив про бажання продовжувати транзит по території України у наступному році.

Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - NYT

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув до Києва, де планує зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Джуліані планує зняти документальний фільм, що відстоює тези Трампа у справі про імпічмент.

СБУ затримала члена партії Путіна

Служба безпеки України затримала на адмінкордоні Криму члена партії "Єдина Росія" та представника окупаційної влади півострова Ігоря Кучерявого.

Затриманий на українському кордоні з аннексированным Кримом член партії "Єдина Росія" Ігор Кучерявий планував отримати український паспорт. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України (СБУ). За повідомленням українських спецслужб, Кучерявий активно сприяв Росії під час анексії Криму.

Скандальні витоки у Telegram: НАБУ не буде відкривати справу проти Труби

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вивчило аудіозаписи на Telegram-каналі і не знайшло підстав для відкриття справи проти директора Держбюро розслідувань Романа Труби. Про це прес-служба НАБУ повідомила в коментарі РБК-Україна.

У НАБУ зазначили, що перевірили відповідні аудиозаписи.

"За результатами дослідження вказаних у запиті аудіозаписів кримінальне провадження не було порушене", - йдеться у повідомленні.

В офісі Медведчука проходять слідчі дії, - ОПЗЖ

В офісі глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука пройшли слідчі дії. Про це заявив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін в ефірі "112 Україна". Кузьмін заявив, що його не пустили в офіс лідера політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

В коментарі РБК-Україна прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська зазначила, що в будівлі, де знаходиться офіс нардепа проводяться не обшуки, а інші слідчі дії і вони не стосуються Медведчука.

Суд арештував підозрюваних у вбивстві сина Соболєва

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту без права застави підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу. Про це повідомляє речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook. За версією слідства, саме Лаврег здійснив смертельний постріл.

Також суд заарештував другого підозрюваного.

Грип почав атакувати українців: як не потрапити в зону ризику

Грип вже почав свій наступ на українців та за останній тиждень в Києві зареєстрували вже 11 тисяч хворих. А ось вакцинувалися з початку сезону всього 90 тисяч українців. Експерти повідомили, які штами грипу будуть переважати взимку 2019-2020 роки, пише видання Strana.

Дитина-богатир: у Львові народилася найбільша дитина (фото)

У Львові на світ з'явилася найбільша дитина в цьому місті за останні 5-6 років. Вага малюка при появі на світ склала 5650 грамів, а зріст - 58 сантиметрів.

Дитина народилася у Надії і Андрія Приказнових в пологовому будинку №3 міста Львова. Подружжя вже вибрали ім'я для хлопчика назвали його Роман (фото)