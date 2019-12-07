Пожежа в Одесі: на місці трагедії тривають пошуки

У суботу, 7 грудня, рятувальники продовжили проводити пошукові роботи на місці пожежі в Одеському коледжі, яка забрала життя вже 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на 6-ту годину ранку в лікарнях Одеси залишаються 17 постраждалих в результаті пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вчора лікарі виписали 9 осіб.

Наразі підрозділи ДНС продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. Відомо, що внаслідок пожежі загинули 5 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на стаціонарному лікуванні залишаються 11 постраждалих в результаті пожежі в коледжі Одеси. Станом на 17:00 п'ятниці, 6 грудня, 18 постраждалих було виписано з лікарень.

Як відомо, пожежа в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня близько 10-ї години ранку. Попередньо, пожежа могла виникнути через проблеми з проводкою, яка не змінювалася з 1966 року.

Крім того, Кабінет міністрів створив урядову комісію для розслідування причин та обставин пожежі в Одесі. Комісія прозвітує перед урядом щодо результатів розслідування через два тижня, 20 грудня.