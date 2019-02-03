Пожежа у Києві: рятувальники попереджають про загрозу обвалу

Наразі пожежу на складах локалізовано

Спасатели предупреждают о возможности обвала строительных конструкций, пострадавших в результате пожара на ул. Красноткацкой в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщают в ГСЧС, сейчас на месте пожара наблюдается тление отдельными очагами на площади около 2 тыс. квадратных метров.

"Существует угроза обрушения строительных конструкций", - отметили в ведомстве.

По данным ГСЧС, информации относительно жертв и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар на улице Красноткацкой.

В субботу, 2 февраля, в Деснянском районе Киева на ул. Красноткацкой загорелось одно из складских помещений. Сначала сообщалось о возгорании площадью в 700 кв. метров. Позже огонь охватил более 10,5 тысяч кв. метров. Отсутствие на территории складов наружного противопожарного водоснабжения создавало сложность тушения пожара.