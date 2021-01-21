Пожежа в Харкові: Туреччина висловила співчуття через загибель людей

Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на пожежу в будинку для літніх людей в Харкові. Відомство висловило співчуття через загибель людей.

Про це повідомляється на сайті МЗС Туреччини.

Зокрема дипломати побажали швидкого одужання постраждалим.

"Із великим сумом отримали новину, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові в Україні призвела до людських втрат і поранень. Ми висловлюємо щирі співчуття дружньому й братньому українському народові, а також уряду України та бажаємо швидкого одужання постраждалим", - йдеться в повідомленні.

21 січня у Харкові у будинку для літніх людей спалахнула пожежа.

Внаслідок трагедії загинули 15 осіб, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. 22 січня в місті оголошено траур. Також стало відомо, що правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки. А Державне бюро розслідувань має намір перевірити харківське управління ДСНС на можливу недбалість при перевірках та інших методах контролю пожежної безпеки.