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Пожежа в COVID-лікарні Румунії: влада вточнила кількість жертв

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок пожежі в COVID-лікарні в Румунії загинули 7 осіб. Причини займання й надалі встановлюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Влада Румунії уточнила дані щодо загиблих внаслідок сьогоднішньої пожежі в COVID-лікарні. Жертвами трагедії стали 7 людей. Усі загиблі були пацієнтами інфекційного відділення.

Також зазначається, що під час займання, ще 113 пацієнтів відділення перебували в іншій частині закладу й були одразу евакуйовані.

Причини пожежі поки що встановлюються.

Фото: пожежа в COVID-лікарні Румунії (igsu.ro)

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Румунії внаслідок пожежі в COVID-лікарні загинули щонайменше 9 осіб.

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