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Пожежу в COVID-лікарні на Прикарпатті загасили

Автор: РБК-Україна

Станом на 11:15 рятувальники загасили пожежу в COVID-лікарні в Івано-Франківській області. Сьогодні там через пожежу евакуювали пацієнтів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

"Івано-Франківська область: ліквідовано пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі Долинської центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше стало відомо про пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі і однієї кімнати старого корпусу Долинської центральної районної лікарні. З лікарні евакуювали 37 людей, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в Харкові одна людина загинула і ще одна постраждала в результаті пожежі в заводському ангарі, де виробляли олію. Інцидент стався на вулиці Новомосковської на території компанії "Новобаварський бетон".

До цього в березні в Києві рятувальники загасили пожежу, який стався на території Олександрівської лікарні. В результаті події ніхто не постраждав. Ця лікарня є однією з опорних для госпіталізації пацієнтів з COVID.

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Новини України пожежабольницаІвано-Франківська область
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