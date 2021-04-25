RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пожежа в COVID-лікарні в Іраку: голову МОЗу відсторонили, владі дали добу на розслідування

Автор: Андрій Василюк

Внаслідок вибуху кисневого бака в іракській лікарні для хворих на COVID-19 загинуло щонайменше 82 людини, ще 110 постраждали. Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі звільнив ключових працівників лікарні, а також відсторонив на час розслідування міністра охорони здоров'я країни.

Про це повідомляє Sky News.

На екстреному засіданні прем'єр-міністр Іраку Аль-Хадхімі сказав: "Халатність у таких питаннях не є помилкою, а злочином, за який відповідальність мають нести всі, хто проявив недбалість".

Він дав владі Іраку 24 години, щоб представити результати розслідування.

Нагадаємо, ніч з 24 на 25 квітня у столиці Іраку Багдаді сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з коронавірусом.

Глава підрозділу цивільної оборони Іраку заявив, що пожежа спалахнула на поверсі, де знаходилося відділення реанімації. Вдалося врятувати 90 осіб з 120, які перебували в лікарні.

Член Іракської комісії з прав людини Алі Баяті заявив, що серед жертв були 28 хворих на COVID-19, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень.

Раніше стало відомо про пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі і однієї кімнати старого корпусу Долинської центральної районної лікарні. З лікарні евакуювали 37 осіб.

Також в Харкові одна людина загинула і ще одна постраждала в результаті пожежі в заводському ангарі, де виробляли олію. Інцидент стався на вулиці Новомосковської на території компанії "Новобаварський бетон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ірак