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Пожежа в COVID-лікарні в Іраку: кількість жертв перевалила за 60

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок пожежі в COVID-лікарні Іраку загинуло 92 особи. Більше ніж 100 осіб вважаються постраждалими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наразі відомо, що пожежа виникла через несправну проводку. Іскри потрапили на кисневий балон, який потім вибухнув. За останні три місяці, це друга подібна трагедія на території Іраку.

Представники охорони здоров’я офіційно підтвердили інформацію стосовно того, що більше ніж 100 осіб - постраждали внаслідок пожежі, а 92 людини - загинули.

За словами медичного працівника, який завершив свою зміну за декілька годин до трагедії, лікарня не була обладнана системою пожежогасіння й сигналізацією на випадки надзвичайних подій.

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пожежабольницаІрак