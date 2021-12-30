RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежа в лікарні на Прикарпатті. Кількість загиблих зросла, померла санітарка

Автор: Анастасія Рокитна

Кількість загиблих в результаті масштабної пожежі на Прикарпатті зросла. В лікарні померла санітарка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Галицький Кореспондент".

Медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні підтвердив смерть жінки. Вона отримала 90% опіків тіла.

Після пожежі госпіталізували трьох медиків. Двоє з них - у критичному стані. Одну з них літаком доставили до Києва.

Таким чином, кількість жертв пожежі зросла до чотирьох осіб. Ще одна людина померла через COVID-19.

Нагадаємо, причиною пожежі в Косовській центральній районній лікарні стало грубе порушення правил пожежної безпеки.

Зазначимо, прокуратура вже розпочала розслідування у справі про пожежу у лікарні на Прикарпатті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа