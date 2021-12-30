Пожежа в лікарні на Прикарпатті. Кількість загиблих зросла, померла санітарка

Кількість загиблих в результаті масштабної пожежі на Прикарпатті зросла. В лікарні померла санітарка.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Галицький Кореспондент".
Медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні підтвердив смерть жінки. Вона отримала 90% опіків тіла.
Після пожежі госпіталізували трьох медиків. Двоє з них - у критичному стані. Одну з них літаком доставили до Києва.
Таким чином, кількість жертв пожежі зросла до чотирьох осіб. Ще одна людина померла через COVID-19.
Нагадаємо, причиною пожежі в Косовській центральній районній лікарні стало грубе порушення правил пожежної безпеки.
Зазначимо, прокуратура вже розпочала розслідування у справі про пожежу у лікарні на Прикарпатті.