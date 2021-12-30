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Пожежа в лікарні на Прикарпатті. Кількість загиблих зросла, померла санітарка

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Косов, Четвер 30 грудня 2021 09:26
Пожежа в лікарні на Прикарпатті. Кількість загиблих зросла, померла санітарка Фото: кількість жертв пожежі на Прикарпатті зросла (if.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Кількість загиблих в результаті масштабної пожежі на Прикарпатті зросла. В лікарні померла санітарка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Галицький Кореспондент".

Медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні підтвердив смерть жінки. Вона отримала 90% опіків тіла.

Після пожежі госпіталізували трьох медиків. Двоє з них - у критичному стані. Одну з них літаком доставили до Києва.

Таким чином, кількість жертв пожежі зросла до чотирьох осіб. Ще одна людина померла через COVID-19.

Нагадаємо, причиною пожежі в Косовській центральній районній лікарні стало грубе порушення правил пожежної безпеки.

Зазначимо, прокуратура вже розпочала розслідування у справі про пожежу у лікарні на Прикарпатті.

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