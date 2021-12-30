Пожежа в лікарні на Прикарпатті. Кількість загиблих зросла, померла санітарка

Кількість загиблих в результаті масштабної пожежі на Прикарпатті зросла. В лікарні померла санітарка.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на "Галицький Кореспондент" .

Медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні підтвердив смерть жінки. Вона отримала 90% опіків тіла.

Після пожежі госпіталізували трьох медиків. Двоє з них - у критичному стані. Одну з них літаком доставили до Києва.

Таким чином, кількість жертв пожежі зросла до чотирьох осіб. Ще одна людина померла через COVID-19.