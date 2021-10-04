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Пожежа в лікарні Білої Церкви: потерпіла померла, відкрили справу

Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура Білої Церкви порушила кримінальну справу за фактом пожежі в лікарні. В результаті пожежі загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Білої Церкви.

Правоохоронці порушили справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

"Причини смерті жінки та загоряння встановлюються", - зазначили в прокуратурі.

Водночас в місцевій поліції назвали одну з можливих причин виникнення вогню.

"За попередньою інформацією, пожежу у відділенні стаціонару спричинив увімкнений обігрівач у одній із палат. Внаслідок несправності електроприладу загорівся матрац одного з пацієнтів", - йдеться на сайті поліції Київської області.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білій Церкві сталася пожежа в одній з палат лікарні. В результаті постраждала жінка, а з будівлі евакуювали 13 людей.

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Біла ЦеркваПожежа