Пожежа в лікарні Білої Церкви: потерпіла померла, відкрили справу

Прокуратура Білої Церкви порушила кримінальну справу за фактом пожежі в лікарні. В результаті пожежі загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Білої Церкви.
Правоохоронці порушили справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
"Причини смерті жінки та загоряння встановлюються", - зазначили в прокуратурі.
Водночас в місцевій поліції назвали одну з можливих причин виникнення вогню.
"За попередньою інформацією, пожежу у відділенні стаціонару спричинив увімкнений обігрівач у одній із палат. Внаслідок несправності електроприладу загорівся матрац одного з пацієнтів", - йдеться на сайті поліції Київської області.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Білій Церкві сталася пожежа в одній з палат лікарні. В результаті постраждала жінка, а з будівлі евакуювали 13 людей.