Топ-10 оригінальних привітань з Новим роком

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Привітання з Новим роком допоможуть висловити теплі почуття і емоції в найчарівнішу ніч року

Залишилося зовсім небагато часу до найулюбленішого свята - Нового року 2019. Так як готуватися до нього прийнято заздалегідь, Styler зібрав кращі привітання з Новим роком у віршах і прозі для святкових тостів, побажання знайомим, родичам, колегам, коханим.

Привітання з Новим роком 2019 у віршах

Якщо ви вважаєте, що побажання в Новий рік повинні бути легкими і такими, що запам'ятовуються, на допомогу прийдуть вірші.

Хай буде Новий рік

Схожий на диво,

Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!

Щоб здійснилися задуми і мрії,

І щастям повнились надії!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Коли проб'є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з новим,

Хай пощастить і вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс вам щедрий дядько Новий рік!

***

Дай Боже вам любові і тепла,

Добра в сім'ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі і веселі!

Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваше підприємство процвітає,

З чудовим святом, радості і мрій

Ми щиро і сердечно вас вітаєм!

***

Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці –

Тобі бажаю у Новому році!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Привітання з Новим роком 2019 у прозі

Для тих, хто не любить римованих рядків і вважає, що стислість - сестра таланту, підійдуть звичні побажання про головні цінності в житті людини. Але навіть таке стандартне привітання можна зробити оригінальним.

Вітаю з Новим роком - прекрасним святом, що вселяє надію в серце і віру в чудеса. Бажаю, щоб під бій курантів заповітне бажання перестало бути мрією і нарешті здійснилося, щоб щасливий дзвін келихів наповнив душу радістю і світлим почуттями, щоб Дід Мороз приніс мішок здоров'я і веселого настрою.

***

Вітаю з самим таємничим святом - Новим роком! Бажаю іскрометних бажань і бурхливих пристрастей, дивовижних подарунків і польоту фантазії. Нехай тебе закрутить хоровод блискучих сніжинок, а найбільша і найкрасивіша подарує ніжний поцілунок. Він принесе щастя в наступаючому Новому році!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Для святкового тосту під бій курантів підійдуть такі слова побажань:

Нехай в цьому році в житті з'явиться все те, чого вам не вистачає для щастя. Нехай люди навколо стануть більш дружелюбним, світ - яскравішим, навчання - легшим, дружба - міцнішою, любов - сильнішою. Нехай водоспади безхмарної радості обрушуються на голову щодня. Нехай серце співає, нехай хочеться жити, творити, любити і мріяти!

Красиві і прикольні привітання з Новим роком 2019 Жовтої Свині

Багато текстів новорічних привітань містять нагадування, що символом наступаючого року вважається Жовта Свиня. Вона вносить свої корективи в звичні побажання солодкого життя:

Нехай буде маленька свинка

На щастя і успіх щедра.

Нехай принесе вона на спинці

Мішок любові, удачі і добра!

***

В Новий рік вам бажаю

Підкласти свиню ворогам –

Нехай подумають, поплачуть,

Нехай надалі не свинячать!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нехай Свиня у Новий рік

Принесе щастя повний міх!

Скільки снігу за вікном,

Скільки їжі за столом,

Скільки гілок на ялинці,

Скільки грошей у торбинці!

Скільки за столом гостей,

Скільки радісних вістей!

До речі, новорічне побажання можна доповнити оригінальним подарунком своїми руками.

Також раніше ми публікували топ-25 новорічних фільмів всіх часів для створення святкового настрою.

Відео: РБК-Україна