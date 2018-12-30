Топ-10 оригінальних привітань з Новим роком

Привітання з Новим роком допоможуть висловити теплі почуття і емоції в найчарівнішу ніч року
Залишилося зовсім небагато часу до найулюбленішого свята - Нового року 2019. Так як готуватися до нього прийнято заздалегідь, Styler зібрав кращі привітання з Новим роком у віршах і прозі для святкових тостів, побажання знайомим, родичам, колегам, коханим.
Якщо ви вважаєте, що побажання в Новий рік повинні бути легкими і такими, що запам'ятовуються, на допомогу прийдуть вірші.
Хай буде Новий рік
Схожий на диво,
Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!
Щоб здійснилися задуми і мрії,
І щастям повнились надії!
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Коли проб'є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з новим,
Хай пощастить і вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс вам щедрий дядько Новий рік!
***
Дай Боже вам любові і тепла,
Добра в сім'ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай ваше підприємство процвітає,
З чудовим святом, радості і мрій
Ми щиро і сердечно вас вітаєм!
***
Хороших друзів, веселих днів.
Взаємних, щирих почуттів,
Успіхів на кожному кроці –
Тобі бажаю у Новому році!
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Для тих, хто не любить римованих рядків і вважає, що стислість - сестра таланту, підійдуть звичні побажання про головні цінності в житті людини. Але навіть таке стандартне привітання можна зробити оригінальним.
Вітаю з Новим роком - прекрасним святом, що вселяє надію в серце і віру в чудеса. Бажаю, щоб під бій курантів заповітне бажання перестало бути мрією і нарешті здійснилося, щоб щасливий дзвін келихів наповнив душу радістю і світлим почуттями, щоб Дід Мороз приніс мішок здоров'я і веселого настрою.
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Вітаю з самим таємничим святом - Новим роком! Бажаю іскрометних бажань і бурхливих пристрастей, дивовижних подарунків і польоту фантазії. Нехай тебе закрутить хоровод блискучих сніжинок, а найбільша і найкрасивіша подарує ніжний поцілунок. Він принесе щастя в наступаючому Новому році!
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Для святкового тосту під бій курантів підійдуть такі слова побажань:
Нехай в цьому році в житті з'явиться все те, чого вам не вистачає для щастя. Нехай люди навколо стануть більш дружелюбним, світ - яскравішим, навчання - легшим, дружба - міцнішою, любов - сильнішою. Нехай водоспади безхмарної радості обрушуються на голову щодня. Нехай серце співає, нехай хочеться жити, творити, любити і мріяти!
Багато текстів новорічних привітань містять нагадування, що символом наступаючого року вважається Жовта Свиня. Вона вносить свої корективи в звичні побажання солодкого життя:
Нехай буде маленька свинка
На щастя і успіх щедра.
Нехай принесе вона на спинці
Мішок любові, удачі і добра!
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В Новий рік вам бажаю
Підкласти свиню ворогам –
Нехай подумають, поплачуть,
Нехай надалі не свинячать!
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Нехай Свиня у Новий рік
Принесе щастя повний міх!
Скільки снігу за вікном,
Скільки їжі за столом,
Скільки гілок на ялинці,
Скільки грошей у торбинці!
Скільки за столом гостей,
Скільки радісних вістей!
До речі, новорічне побажання можна доповнити оригінальним подарунком своїми руками.
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Відео: РБК-Україна